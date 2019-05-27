В Сети появилось первое фото нового кроссовера Kia XCeed

Нидерландское издание Auto Week опубликовало 27 мая изображение нового компактного кроссовера Kia XCeed, мировая премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте осенью 2019 года.

Судя по изображению, новый кроссовер отличается низким силуэтом, узкими фарами и фонарями, спойлером, рейлингами на крыше, широкими колесными арками, а также высоким дорожным просветом. Отмечается, что автомобиль построен на базе модели Kia Ceed третьего поколения.

По некоторым данным, Kia XCeed получит линейку бензиновых и дизельных моторов мощностью от 115 до 200 л.с.

30 апреля сообщалось, что корейский автопроизводитель Kia начинает продажи на российском рынке модели ProCeed нового поколения. В зависимости от комплектации стоимость автомобиля составляет от 1 519 900 рублей до 1 999 900 рублей.