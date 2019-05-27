Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров. По ее словам, ребенку шесть лет, он здоров и достаточно развит для своего возраста.

«Он, конечно, отвлекается ненадолго во время игр, но тоскует и зовет маму. Вполне контактный, здоровый внешне, говорит, что его зовут Саша, ему шесть лет, он ходит в детский сад в Тульской области, называет адрес», — цитирует Кузнецову «РИА Новости» в понедельник, 27 мая.

Омбудсмен добавила, что ее удивляют действия родителей, которые просто бросают детей, вместо того чтобы законными способами отказаться от их воспитания. По ее мнению, российские семьи просто не знают о вариантах получения поддержки в сложных ситуациях.

Ранее 27 мая сообщалось о том, что мать привела малолетнего сына в торговый центр на Лобненской улице и оставила его там в игровой комнате. Ребенок провел там семь часов. Когда работники ТЦ связались с женщиной, она заявила, что не станет забирать сына, и предложила им оставить мальчика себе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, ведется проверка. Мальчика передали медикам.