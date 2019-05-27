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Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе. Жестокий поступок женщины запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 27 мая.

На видео зафиксировано, как мать и ребенок заходят в супермаркет, затем направляются к лифтам, чтобы подняться в игровую комнату. Там женщина и оставила малолетнего сына. Спустя семь часов обеспокоенные сотрудники, присматривающие за детьми, дозвонились женщине и предложили забрать сына, но та отказалась и больше на звонки не отвечала.

Как сообщили в полиции, информация об оставленном мальчике поступила вечером 26 мая из ТЦ, расположенного на Лобненской улице. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

«Личность женщины была установлена. Она задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мальчик передан медикам», — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

16 мая женщина в медицинской маске на лице принесла двухлетнюю девочку в одну из московских поликлиник и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию. Следственное управление СК РФ по Москве начало проверку.

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