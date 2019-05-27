В одесской колонии заключенные подняли бунт

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе в понедельник, 27 мая, произошли беспорядки. По предварительным данным, пострадали два конвоира и один осужденный, сообщил журналистам советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

Украинское издание «Думская» ранее сообщало, что из колонии удалось сбежать минимум 15 заключенным, однако позже опровергло эту информацию. По данным журналистов, недовольство заключенных вызвало питание в колонии.

«Правоохранители были вызваны по информации о якобы массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осужденных, а также о горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено», — цитирует Форостяка «РИА Новости».

Он отметил, что погибших в результате бунта нет.

По словам первого замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, заключенные попытались захватить колонию по указке «воров в законе».

Ранее 27 мая сообщалось, что не менее 15 человек погибли в драке, которая произошла между заключенными в тюрьме бразильского штата Амазонас.