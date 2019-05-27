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В одесской колонии заключенные подняли бунт

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В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе в понедельник, 27 мая, произошли беспорядки. По предварительным данным, пострадали два конвоира и один осужденный, сообщил журналистам советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

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Украинское издание «Думская» ранее сообщало, что из колонии удалось сбежать минимум 15 заключенным, однако позже опровергло эту информацию. По данным журналистов, недовольство заключенных вызвало питание в колонии.

«Правоохранители были вызваны по информации о якобы массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осужденных, а также о горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено», — цитирует Форостяка «РИА Новости».

Он отметил, что погибших в результате бунта нет.

По словам первого замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, заключенные попытались захватить колонию по указке «воров в законе».

Ранее 27 мая сообщалось, что не менее 15 человек погибли в драке, которая произошла между заключенными в тюрьме бразильского штата Амазонас.

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