Не менее 15 человек погибли в драке в бразильской тюрьме

Не менее 15 человек погибли в драке, которая произошла между заключенными в тюрьме бразильского штата Амазонас. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Сразу после начала драки между заключенными в тюрьму были направлены подкрепления сил безопасности, которым удалось вернуть ситуацию под контроль.

Отмечается, что в рамках предосторожности полицейские вертолеты патрулировали территорию комплекса. Информация о совершенных или готовящихся побегах отсутствует.

11 мая стало известно, что после бунта из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура сбежали 34 заключенных.