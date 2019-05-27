Более десяти человек оштрафовали в Якутии с начала пожароопасного сезона

В Республике Саха (Якутия) 11 человек оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях. С начала пожароопасного сезона на территории региона проходят рейды по выявлению нарушителей.

Как сообщили ИА SakhaNews в ГУ МЧС по республике, с 30 апреля было возбуждено 54 дела по ст.20.4 КоАП РФ. Оштрафованы были 11 человек. Общая сумма штрафов составила 24 тыс. рублей.

В рамках профилактической работы на территории региона проводятся беседы с отдыхающими. На сегодняшний день были проинструктированы 7 240 человек. Было проведено почти 380 рейдов по пресечению нарушений норм пожарной безопасности.

16 мая сообщалось о том, что в Якутии начался пожароопасный сезон. В регионе зафиксированы первые с начала 2019 году природные возгорания.