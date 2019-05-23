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Национальный лесной форум пройдет в Якутии

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В июне Якутия примет участников Национального лесного форума. Вопросы, связанные с его проведением, обсудили глава республики Айсен Николаев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Обсуждались меры по защите лесов в пожароопасный период. Было отмечено, что договоренности, ранее достигнутые с заместителем министра, руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Валентиком об увеличении мероприятий в сезон 2019 года, реализуются. Об этом сообщает ИA SakhaNews.

Дополнительно рассмотрят увеличение объема работ и финансирования на исполнение переданных полномочий по тушению лесных пожаров, лесоустройству и на приобретение новой лесопожарной и патрульной техники. Глава Якутии поблагодарил министра за совместную работу по созданию особо охраняемой природной территории «Ленские столбы».

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