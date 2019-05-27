Главу Ширинского района Хакасии исключили из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева исключил из «Единой России» президиум генсовета партии за нападение на журналиста телеканала «Россия 24». Было также принято решение инициировать его отзыв избирателями с занимаемого поста. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе единороссов, передает ТАСС.

Секретарь генсовета Андрей Турчак назвал происшествие очередным приступом «белой чиновничьей горячки» в Хакасии. Он подчеркнул, что подобное поведение главы района было неадекватным и неприемлемым. Турчак выразил уверенность, что в «Единой России» не собираются закрывать глаза на подобные случаи.

Инцидент произошел 22 мая, напоминает НСН. 26 мая «Единая Россия» извинилась перед журналистами «за безобразную сцену» с главой Ширинского района. По словам заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко, любой член «Единой России», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы.

27 мая стало известно, что Следственный комитет по Хакасии возбудил уголовное дело после того, как глава Ширинского района республики Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиoнальной деятельности журналиста»). В рамках уголовного дела также будет проверена информация о возможных фактах кoррупции, о которых заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».

При этом Зайцев заявил, что собирается написать заявление в полицию на телевизионщиков. Он считает, что происшествия можно было избежать, если бы представители «России 24» заранее договорились о встрече с районной администрацией.