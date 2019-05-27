Спортивный фестиваль среди инвалидов завершился в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился XXV физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Мероприятие проходило с 20 по 23 мая на базе загородного оздоровительного лагеря.

Как сообщает сайт правительства региона, в 2019 году в фестивале приняли участие 19 команд из двух городских округов и 13 муниципальных районов края. Участники боролись за первенство по дартсу, бочче, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам, гонкам, фигурному вождению колясок, пауэрлифтингу, пишет ИА AmurMedia.

В министерстве социальной защиты населения края рассказали, что первое место заняла команда из Комсомольска-на-Амуре, второе — из Хабаровска, а третье — спортсмены из Амурского района.

Физкультурно-спортивный фестиваль проводится в Хабаровском крае в рамках государственной программы «Доступная среда», которая реализуется в крае с 2013 года.