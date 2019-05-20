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Конкурс бардовской песни для инвалидов организуют в Коми

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В столице Коми с 1 по 6 июня пройдут VIII республиканский и VII межрегиональный конкурсы авторской песни среди людей с инвалидностью «Струна, и кисть, и вечное перо» имени Лобановского. В мероприятиях планируют принять участие более 40 бардов из 20 российских регионов.

Конкурсу уже восемь лет, и с каждым годом он становится всё более популярным. Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, уже поступило 46 заявок на участие в нем. В этом году своих представителей на соревнования пришлют Башкирия, Пенза и Тюмень.

Пятый год подряд жюри возглавляет поэт, журналист, исполнитель авторской песни, победитель Всероссийского фестиваля творчества инвалидов 1995 года Владимир Гаранин. Второй год подряд в состав жюри входит бывший помощник главы Всероссийского общества инвалидов Тамара Золотцева.

Ранее сообщалось, что Республика Коми заняла вторую строчку в рейтинге регионов России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для инвалидов и пенсионеров за 2018 год. Он был составлен Министерством труда РФ.

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