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В Башкирии инвалида без руки и ног оштрафовали за нескошенную траву

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Фото: youtube.com
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В Башкирии инвалида Виктора Ананьева, у которого нет ног и одной руки, оштрафовали за нескошенную в огороде траву. По словам чиновников, мужчина создает пожароопасную ситуацию в населенном пункте.

Как сообщает телеканал НТВ, инцидент произошел в деревне Казанка Архангельского района. Администрация сельского поселения посчитала, что трава в огороде Ананьева слишком высокая, и обратилась с жалобой в суд. На заседании мужчине назначили штраф в размере 500 рублей, при этом сам он явиться не смог — в 1977 году Ананьев попал под поезд и теперь является инвалидом первой группы. По словам мужчины, он редко покидает свой участок, так как не может передвигаться без помощи посторонних людей. При том семьи у Ананьева нет.

«За мной закреплен соцработник, но он полгода не приходит ко мне», — рассказал мужчина.

В администрации отметили, что Ананьеву еще повезло, поскольку штраф выписали по их жалобе. По словам чиновников, в случае проверки пожарной инспекции инвалиду пришлось бы заплатить 3 тыс. рублей. В следственном комитете по Республике Башкортостан уже заинтересовались публикацией данной информации и пообещали проверить правомерность выписанного штрафа.

В декабре 2018 года незрячий инвалид из Екатеринбурга Ринат Шайдуллин пожаловался, что кондуктор автобуса потребовала заплатить за перевозку животного.

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