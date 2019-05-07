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В России упростят правила установления инвалидности

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В России в ближайшее время упростят процедуру получения инвалидности. Об этом премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства во вторник, 7 мая.

«В ближайшее время выйдет документ, я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом», — цитирует главу кабмина телеканал «Звезда».

Премьер отметил, что этот вопрос поднимался на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Упростится сама процедура оформления документа, а также будут сокращены сроки получения соответствующего медицинского статуса.

Также правительство планирует при оформлении постепенный переход на электронный обмен документами, пишет «Федеральное агентство новостей». Медведев считает, что это облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями. Некоторые документы можно будет собрать, не выходя из дома, через портал государственных услуг.

22 марта в Госдуму внесли проект федерального закона, который предусматривает ответственность за отказ обслуживать инвалидов, несовершеннолетних и пенсионеров, напоминает «Москва 24».

За отказ в доступе к работам, товарам или услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом, предлагается штрафовать на сумму от 15 до 100 тыс. рублей.

Ранее 7 мая Медведев поручил максимально быстро провести все выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в московском аэропорту Шереметьево. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что семьи погибших при пожаре получат по 9 млн рублей.

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