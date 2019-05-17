ЕАО закупит новый спецтранспорт для стариков и инвалидов

Еврейская автономная область во втором полугодии получит пять новых социальных автомобилей с пандусами, 9,5 млн рублей на их покупку поступили из бюджета РФ в рамках национального проекта «Демография».

На специальном транспорте пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в том числе инвалидов, будут довозить в районные больницы для прохождения бесплатных медицинских обследований, дополнительных скринингов на социально значимые неинфекционные заболевания, а также диспансеризацию, сообщает ИА ЕАОMedia. Ранее услуга по доставке пожилых людей и инвалидов в социально значимые объекты предоставлялась только социальным такси в рамках программы «Доступная среда в ЕАО».

Как сообщалось в январе, что телемедицина станет доступнее жителям Еврейской автономной области. Эта практика позволяет на месте получить консультации высококвалифицированных специалистов, уточнить диагноз и скорректировать план лечения. К скоростному интернету уже подключено как минимум 30 лечебных учреждений.