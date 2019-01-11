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Проект цифровизации медицины запускают в ЕАО

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Телемедицина станет доступнее жителям ЕАО. Эта практика позволяет на месте получить консультации высококвалифицированных специалистов, уточнить диагноз и скорректировать план лечения. К скоростному интернету уже подключены 30 лечебных учреждений.

Власти намерены провести интернет в фельдшерско-акушерских пунктах, сообщили ИА ЕАОMedia в управлении по внутренней политике региона.

Также планируется запустить проект «Цифровой контур здравоохранения ЕАО». На его реализацию в 2019–2024 годах направят более 290 млн рублей из бюджета РФ.

Паспорта нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» актуализировал в середине декабря президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В ближайшие три года на них планируется выделить около 2,7 трлн рублей. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Премьер добавил, что общие бюджетные вливания в течение шести лет составят 6,5 трлн рублей.

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