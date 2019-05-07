Прямой эфир

Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство труда России объявило регионы страны с наиболее и наименее доступной социальной инфраструктурой для инвалидов и пенсионеров. Эти данные приводит RT.

Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
Новая модель ухода за больными и инвалидами позволит их родственникам выйти на работу

Возглавляет рейтинг по итогам 2018 года Липецкая область. Там 96,6% объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры доступны для тех, чьи физические возможности постоянно или временно ограничены.

Вторую позицию с 94% занимает Республика Коми (94%), далее идут Республика Марий Эл (91,6%), Ярославская (91,6%) и Псковская области (91%).

Среди отстающих Хакасия (28,1%), Ивановская (29,7%), Астраханская (38,2%), Орловская (46,3%) и Оренбургская области (54%).

В целом по России доля доступных для инвалидов соцобъектов составляет 64,1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко предоставил российским ветеранам бесплатный проезд в Белоруссию
Екатеринбуржец за свой счет делает ремонт в квартирах ветеранов и инвалидов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017