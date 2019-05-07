Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов

Министерство труда России объявило регионы страны с наиболее и наименее доступной социальной инфраструктурой для инвалидов и пенсионеров. Эти данные приводит RT.

Возглавляет рейтинг по итогам 2018 года Липецкая область. Там 96,6% объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры доступны для тех, чьи физические возможности постоянно или временно ограничены.

Вторую позицию с 94% занимает Республика Коми (94%), далее идут Республика Марий Эл (91,6%), Ярославская (91,6%) и Псковская области (91%).

Среди отстающих Хакасия (28,1%), Ивановская (29,7%), Астраханская (38,2%), Орловская (46,3%) и Оренбургская области (54%).

В целом по России доля доступных для инвалидов соцобъектов составляет 64,1%.