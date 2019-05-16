Программу «Доступная среда» заморозили в Ливнах Орловской области

В городе Ливны Орловской области заморозили программу «Доступная среда». Постановление, приостанавливающее действие городской программы, подписал местный градоначальник.

Как сообщает Infoorel.ru, причиной стала нехватка денег на реализацию соответствующих мероприятий, направленных на улучшение условий жизни маломобильных граждан и людей с различными заболеваниями и их реабилитация.

Отмечается, что программа «Доступная среда» задумывалась как многоцелевая. Была разработана многоступенчатая программа, в которой прописывались необходимые шаги для достижения конечной цели.

Ранее Минтруд РФ составил рейтинг регионов с наиболее и наименее доступной социальной инфраструктурой для пенсионеров и инвалидов.