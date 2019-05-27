Центр поддержки фермеров создадут в Севастополе

В Севастополе появится центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Соответствующее распоряжение подписало правительство.

Как сказал директор профильного департамента Дмитрий Чумаков, ранее власти утвердили паспорт регионального проекта о создании системы поддержки фермеров. В этом году на эти цели предусмотрено 8,3 млн рублей.

Речь идет об агростартапах в виде грантов трем субъектам предпринимательства, которые получат по 2,5 млн рублей. Остальные средства пойдут на создание Центра компетенций, уточняет онлайн-издание «Новый Севастополь».

Предполагается, что этот центр создадут на базе Севастопольского госуниверситета. Он же войдет в состав учредителей. Это будет автономная некоммерческая организация.

Центр создается по инициативе проектного комитета национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Стандарт разработал Минсельхоз РФ.