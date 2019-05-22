Фермеры оказались самыми щедрыми на чаевые пассажирами такси

Сервис такси Ситимобил и компания ResearchMe выяснили, кто чаще других оставляет чаевые водителям такси. О результатах опроса сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Чаще всего «на чай» оставляют люди, занятые в сфере фермерства и сельского хозяйства, — 37%. На втором месте сотрудники автопрома — 28%. На третьей строчке по частоте поощрения таксистов оказались россияне, занятые в туризме, — 26%.

Реже других чаевые дают сотрудники муниципальной и госслужбы, работники IT-сферы, а также сферы образования.

Отмечается также, что чаще всех водителей поощряют в Грозном (81%), Балашихе (38%), Астрахани (33%), Химках (32%), Архангельске (31%). Реже всех — в Люберцах. Там 56% опрошенных признались, что никогда не оставляют «на чай».

При этом пассажиры такси рассказали, что чаще всего оставляют чаевые, если водитель быстро и аккуратно доставляет в пункт назначения, вежлив и приятен в общении, в салоне такси чисто и аккуратно, а также когда водитель помогает с багажом или придерживает дверь.

Всего в опросе поучаствовало более 8100 россиян.