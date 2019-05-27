Ученые предупредили о серьезной опасности употребления солодки

Ученые из университета Макгилла заявили об опасности чрезмерного употребления напитков с добавлением экстракта корня солодки. По словам специалистов, недавно пожилой канадец попал в реанимацию с острым гипертоническим кризом и тяжелыми проблемами с работой почек после того, как на протяжении двух недель пил «оздоровительный чай», изготовленный на базе данного растения.

«Продукты, которые содержат в себе экстракт корня солодки, могут заметно повысить давление, привести к накоплению жидкости в организме и снизить уровень калия», — цитируют слова специалистов в журнале CMAJ.

Отмечается, что несколько недель назад канадец приобрел ближневосточный чайный напиток, который готовится из данного растения. Вскоре у мужчины сильно поднялось давление, также мужчина постоянно испытывал головные боли, тяжесть в груди и усталость и страдал от светобоязни.

Сам канадец не связывал ухудшение своего состояния с употреблением чая, однако медики быстро выяснили причину недомогания. По их словам, злоупотребление солодкой ведет к развитию гипертонии и накоплению жидкости в организме, так как содержащиеся в ней вещества нарушают работу гормонов, управляющих работой почек и скоростью вывода жидкости из тела.

14 мая врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности употребления кофе летом. По ее словам, напиток увеличивает и без того высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.