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Британские ученые рассказали о расстройстве Леонардо да Винчи

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Фото: commons.wikimedia.org
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Художник, исследователь, изобретатель эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом заявил профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани.

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По его мнению, точный диагноз нельзя поставить, но именно СДВГ — наиболее правдоподобное объяснение тому, что да Винчи редко доводил работу до конца. Об этом говорится в публикации в профильном издании Brain.

«Гиперактивность объясняет многие черты его характера и непредсказуемую гениальность», — отметил нейрофизиолог из Королевского колледжа Лондона.

Трудности с фокусировкой внимания у да Винчи ярко проявились в подростковом возрасте, когда он переехал из маленькой деревни Винчи во Флоренцию в мастерскую Андреа Верроккьо, отметил британский медик.

Художнику, по его словам, не хватало наставничества его нового учителя и организационных навыков, пишет «Газета.ру». Первые важные заказные работы Леонардо были подробно начаты, но быстро заброшены, к некоторым запланированным работам он не преступил вовсе.

Ранее в мае ученые заявили, что да Винчи не смог завершить работу над картиной «Мона Лиза» («Джоконда») из-за того, что упал в обморок и повредил руку. В октябре прошлого года ученые доказали, что у да Винчи было косоглазие.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) представляет собой неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся еще в детском возрасте. Основными симптомами недуга являются трудности концентрации внитмания, гиперактивность и импульсивность.

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