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Собянин и Воробьев открыли ж/д платформу у «Сколково»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр транспорта России Евгений Дитрих открыли платформу «Инновационный центр «Сколково» на 19-м км Смоленского направления МЖД.

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Церемония открытия состоялась 27 мая. По словам мэра столицы, транспортно-пересадочный узел в районе «Сколково» сократит время в пути в несколько раз, пишет НСН.

«В два раза быстрее можно добраться от Белорусского вокзала до «Сколково», в котором работают уже больше 20 тыс. человек. И, конечно, это важная история для жителей Московской области», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Так, путь до «Сколково» от Белорусского вокзала составит от 17 до 30 минут в зависимости от типа электропоезда. В перевозках будут задействованы 112 пар поездов, электрички будут останавливаться на всех остановках. Для пешеходов путь к станции также стал короче в пять раз — теперь можно дойти за 5 минут вместо 25 минут от временной платформы «Трехгорка». Для удобства пассажиров обустроили три платформы с выходами: на другую сторону Минского шоссе и к инновационному центру «Сколково», к подмосковному поселку Трехгорка и остановкам наземного общественного транспорта. В переходах есть автоматы по продаже билетов и торговые павильоны, пишет сайт kp.ru.

В перспективе станция «Инновационный центр «Сколково» войдет в состав маршрута МЦД-1 «Одинцово – Лобня». Прогнозируемый пассажиропоток МЦД-1 составит 42,9 млн пассажиров в год. Первые Московские центральные диаметры (МЦД) — «Одинцово»–«Лобня» и «Нахабино»–«Подольск» — запустят в конце 2019 — начале 2020 года. Поезда будут курсировать в соответствии с графиком столичной подземки — с 5:30 до 01:00.

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