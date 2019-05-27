Группы краткосрочного пребывания откроют в детсадах в Липецке

Детские сады Липецка открывают группы краткосрочного пребывания. Воспитатели будут следить за малышами пять часов в день.

Группы откроются на базе 12 дошкольных учреждений, а также одной школы. Работа таких групп будет проходить как в первой, так и во второй половине дня. Детей полностью обеспечат услугами дошкольного образования, пишет GOROD48.

Заявления на поступление в группы краткосрочного пребывания родители могут подать в городском департаменте образования. Необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка. В группы будут принимать детей, которые состоят на учете по предоставлению места в детсадах.