Безопасность детских лагерей проверили в Липецкой области

В Липецкой области этим летом детей примут 572 оздоровительных лагеря, в том числе 16 загородных с круглосуточным пребыванием, 380 пришкольных лагерей дневного пребывания, 114 — палаточных и 62 лагеря труда и отдыха. Во всех загородных учреждениях завершилась проверка МЧС.

По информации GOROD48, нарушения имели режимный характер (отсутствие огнетушителей, планов эвакуации и слабые знания персонала) и уже устранены. Системы автоматической пожарной сигнализации есть во всех корпусах, предназначенных для проживания детей, оборудованы выводом сигнала «01» на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны и находятся в исправном состоянии. Территория каждого учреждения оборудована пожарными гидрантами и резервуарами.

На территории Якутска и в загородных стационарных детских лагерях в этом году отдохнут более 8 тыс. школьников в возрасте от шести с половиной лет. Во время летних каникул будет организована работа 73 учреждений. Помимо этого, 180 детей будут отправлены в детские лагеря, расположенные в других городах России.