Фестиваль хоровых коллективов прошел в Липецкой области

В Ельце Липецкой области отпраздновали День славянской письменности и культуры. На Красной площади состоялись крестный ход и молебен с участием священнослужителей и учеников воскресных школ.

В местном парке прошел фестиваль хоровых коллективов «Душа славянского народа, многоголосьем прозвучи!». Перед зрителями выступили лучшие коллективы детских школ искусств, городского Дворца культуры, ДК железнодорожников, учебных заведений, передает Lipetskmedia.

День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) — российское название праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла (IX век). Аналогичные государственные торжества существуют в ряде иных славянских стран.