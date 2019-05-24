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Крестный ход проведут в Хабаровске в День славянской письменности

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В Хабаровске 26 мая 2019 года, в День славянской письменности и культуры, пройдут концерты и народные гуляния. Начнется праздник после Крестного хода, который приурочат ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Организатором выступит отдел культуры Хабаровской епархии и краевое министерство культуры.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на портал Приамурской митрополии, на сцене в парке имени Муравьева-Амурского выступят городские коллективы и воскресные школы храмов. Программу откроет архиерейский хор Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Храмы Хабаровской епархии, воскресные школы, сестры милосердия Свято-Елизаветинского сестричества будут участвовать в работе «Аллеи мастеров». Отмечается, что в этом году впервые детско-юношеский клуб «Поиск» представит на празднике экспозицию «Музей переселенцев». Гости праздника познакомятся с бытом первых переселенцев-дальневосточников. Для них также устроят мастер-классы по колокольному звону.

Ранее сообщалось, что к Дню славянской письменности и культуры на фасадах домов в Москве появятся праздничные видеоролики.

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