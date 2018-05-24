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Видеоролики ко Дню славянской письменности появятся на фасадах домов в Москве

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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На фасадах домов в центре столицы появятся праздничные видеоролики ко Дню славянской письменности. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, к празднику на медиафасадах домов № 11 и № 19 по Новому Арбату будет идти трехминутный тематический видеоролик. 24 мая с 21:00 и до 00:00 при помощи почти 60 тыс. светодиодов и 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов на экранах зданий появятся изображения символов праздника. Москвичи смогут увидеть на фасадах «буквы старославянского алфавита, грамоты, книги, а также гравюры с изображением старой Москвы и образы святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия», сообщает сетевое издание m24.ru.

Также праздничные видеоролики будут транслироваться на медиафасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице, а также на 50 цифровых билбордах и медиафасадах домов № 8 и № 28 на Новом Арбате. Кроме того, порядка 600 плакатов можно видеть на московских улицах, остановках общественного транспорта и афишных стендах.

День славянской письменности и культуры отметят в России 24 мая. Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Вечером в честь праздника на Красной площади пройдет концерт «Когда мои друзья со мной», где прозвучат сочинения русской духовной музыки, а также шлягеры советских лет, русские и белорусские народные песни.

В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 появились информационные стенды с пропущенными в названиях буквами.

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