Детская железная дорога откроет сезон в Хабаровске

Дальневосточная детская железная дорога в Хабаровске подготовила станции и подвижной состав к началу сезона. Первые поезда отправятся в путь 26 мая.

На детской железной дороге проведено благоустройство территории, проверено путевое хозяйство и подвижной состав. На открытии сезона ожидается праздничный концерт творческих коллективов, а также первая в сезоне поездка на поезде «Орленок». Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Каждый год детская железная дорога принимает более 700 подростков не только из Хабаровского края, но и Амурской области и ЕАО. Кроме того, у Дальневосточной детской железной дороги есть филиал на Сахалине. Поезда будут курсировать в течение лета со вторника по воскресенье.