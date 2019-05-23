Фейерверк в день рождения Хабаровска будет сопровождать музыка

Фейерверк в честь 161-й годовщины со дня образования Хабаровска будет красочнее обычного и прогремит 1 июня в музыкальном сопровождении, рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» мэр Сергей Кравчук. На подготовку салюта потратили 5,3 млн рублей.

«Музыка, по большей части классические произведения, специально подобрана под определенные заряды салюта, по принципу действия музыкальных фонтанов. В четырех местах, от речного вокзала до яхт-клуба, установят мощные колонки, которые «раздадут» музыку вдоль всей набережной, вглубь парка и за его пределы», — отметил градоначальник.

Перед фейерверком небо над Амуром художественно прочертят два беспилотника с иллюминацией.