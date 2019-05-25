Санкт-Петербург отпраздновал День славянской письменности

Санкт-Петербург в седьмой раз с размахом отпраздновал День славянской письменности. В честь праздника на Дворцовой площади состоялось выступление сводного хора в составе порядка 3 тыс. человек, среди которых военные, студенты, ветераны и школьники.

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