Скотчем отремонтировали рабочие мост в Петрозаводске

В столице Карелии, Петрозаводске, мост отремонтировали канцелярским скотчем. Речь идет о переправе через реку Лосинка около бывшего Онежского тракторного завода.

Снимки опубликовал житель Петрозаводска в одной из соцсетей. На них видно, что рабочие замотали скотчем перила на мосту, а затем залили цементом, сообщает ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске должен начаться ремонт Советского моста. Деформация его покрытия произошла из-за работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации. Компания, которая проводила эти работы, будет ремонтировать мост за свой счет.