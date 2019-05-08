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Советский мост отремонтируют в Петрозаводске

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В Петрозаводске планируют провести ремонт Советского моста. Работы начнутся с установлением подходящих погодных условий.

Как рассказали ИА «Карелinform» в пресс-службе мэрии города, деформация мостового покрытия произошла из-за работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации. Предприятие, которое проводило этот вид работ также должно отремонтировать мост за свой счет.

Горожане всё чаще стали жаловаться на состояние объекта. По их словам, из-за дорожного покрытия в центре города возникают большие пробки.

В начале марта этого года Советский мост пришлось перекрывать. Тогда компания устранила выявленные нарушения, но провести наружные работы не удалось из-за неподходящих погодных условий.

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