Советский мост отремонтируют в Петрозаводске

В Петрозаводске планируют провести ремонт Советского моста. Работы начнутся с установлением подходящих погодных условий.

Как рассказали ИА «Карелinform» в пресс-службе мэрии города, деформация мостового покрытия произошла из-за работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации. Предприятие, которое проводило этот вид работ также должно отремонтировать мост за свой счет.

Горожане всё чаще стали жаловаться на состояние объекта. По их словам, из-за дорожного покрытия в центре города возникают большие пробки.

В начале марта этого года Советский мост пришлось перекрывать. Тогда компания устранила выявленные нарушения, но провести наружные работы не удалось из-за неподходящих погодных условий.