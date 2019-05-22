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Изменения внесут в генплан Петрозаводска

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Власти Петрозаводска планируют внести изменения в генеральный план города. При его разработке будут учтены все аспекты перспективного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как рассказал председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов, летом будет объявлен конкурс для заключения контракта на внесение изменений. Необходимость в них обусловлена тем, что в 2016 году Верховный суд признал настоящий план не действующим на большой территории лесных кварталов, пишет ИА «Карелinform».

В рамках работы над планом в числе прочего планируется рассмотреть необходимость создания благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата. Помимо этого, будет учтена реализация федеральных и региональных программ.

Изменения планируют внести в 2020 году.

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