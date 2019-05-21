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Переселение из ветхого жилья профинансируют в 14 районах Карелии

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Правительство Карелии распределило субсидии на переселение граждан из аварийного жилья. На реализацию всех мероприятий республика получит 741 млн рублей.

Постановление о распределении субсидий подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. В числе получателей финансирования значатся Петрозаводск, Олонецкий, Пряжинский, Кемский, Кондопожский и Беломорский районы. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

На первом этапе Карелия получит финансирование в размере 733 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ, всего же на реализацию переселения направят 741 млн рублей.

В рамках программы планируется расселение 1,2 тыс. человек из 464 аварийных помещений.

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