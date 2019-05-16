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Недостроенное здание ФОКа законсервируют в Карелии

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В Медвежьегорске в Республике Карелия планируют законсервировать недостроенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса. О судьбе объекта рассказал и.о. министра строительства республики Александр Ломако.

В конце апреля этого года глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение Минстрою расторгнуть контракт с подрядной организацией, которая занималась возведением ФОКа. Причиной послужили постоянные срывы сроков строительства, пишет ИА «Карелinform».

Как рассказал Ломако, документ на расторжение вступит в силу в конце мая. Затем планируется объявить новый аукцион на завершение строительства, а пока здание ФОКа ожидает консервация.

Строительство нового спорткомплекса ведется в рамках подготовки к 100-летию республики. На возведение объекта из федерального и республиканского бюджетов было направлено 69 млн рублей.

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