Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 мая

Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области в понедельник, 27 мая.

Днем в столице воздух прогреется до 23 градусов, ночью столбик термометра опустится до 12-14 градусов. В Подмосковье в дневные часы от 18 до 23 градусов тепла, ночью местами до 9 градусов, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Как пишет ТАСС, осадков не ожидается. Ветер западный до 12 м/с, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Объявлен желтый уровень опасности в связи с высоким уровнем пожароопасности.

Ранее синоптики рассказали, что в середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.