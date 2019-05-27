Прямой эфир

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 мая

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области в понедельник, 27 мая.

Днем в столице воздух прогреется до 23 градусов, ночью столбик термометра опустится до 12-14 градусов. В Подмосковье в дневные часы от 18 до 23 градусов тепла, ночью местами до 9 градусов, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Как пишет ТАСС, осадков не ожидается. Ветер западный до 12 м/с, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Объявлен желтый уровень опасности в связи с высоким уровнем пожароопасности.

Ранее синоптики рассказали, что в середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве
Град повредил лобовое стекло самолета при посадке в Пекине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017