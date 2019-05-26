Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве

Облачная погода, а также кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Температура воздуха будет колебаться в области 21–23 градусов Цельсия.

Отмечается, что ветер в столице будет дуть с запада со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит порядка 740 мм рт. ст.

Ранее, 24 мая, аэропорт Салехарда приостановил работу из-за обильного снегопада, дождя, а также порывов ветра скоростью 19–24 м/с.