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Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

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В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков. Такой прогноз синоптики дают на среду, 29 мая.

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Согласно данным Гидрометцентра России, погода в этот день будет ясной. Ветер ожидается южный 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

В начале недели, 27 мая, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 23 градусов. Ветер будет дуть западный 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Во вторник днем столбик термометра покажет 25-27 градусов тепла. Ветер сменится на южный 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. В четверг в городе сохраниться жаркая погода, но придут осадки, местами возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до 26-31 градуса.

Уже в пятницу, 31 мая, дневная температура в московском регионе опустится на два-три градуса. Также сохранится высокая вероятность осадков. Ветер будет дуть западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

В мае синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, что в Москве июнь будет умеренным и без жары. При этом первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая.

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