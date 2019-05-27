Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел стеклянный мост, который треснул спустя сутки после открытия. Видео было опубликовано в одном из городских Facebook-сообществ.

На кадрах видно, что стеклянные панели действительно покрыты трещинами. Часть сооружения была огорожена в целях безопасности. В конце ролика глава Киева надломил один из краев стеклянного покрытия, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также Кличко отметил, что очень зол по поводу порчи моста и считает, что это сделали те, кто не любит Киев. Он также высказал предположение, что в стеклянные панели кто-то стрелял.

На стеклянном пешеходно-велосипедном мосту между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка», открытом 25 мая, в воскресенье, 26 мая, образовались трещины. Известно, что поврежден был только верхний защитный слой стеклянных панелей. Поврежденные части пообещали заменить в ближайшее время.