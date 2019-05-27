Устроивший погром в китайской столовой кабан попал на видео

Дикий кабан вбежал в столовую в Китае и устроил там большой погром, сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел на заводе в городе Нинбо в восточной провинции Чжэцзян. На кадрах, которые были сняты камерами видеонаблюдения, видно, как сотрудники предприятия мирно обедают в столовой. В какой-то момент в помещение забегает кабан.

Испуганные работники начинают покидать комнату, некоторые залезают на столы. После этого животное принимается есть еду, раскиданную по полу.

«Я услышал крики людей и решил, что кто-то спорит. Я пошел взглянуть и увидел дикого кабана. Я побежал и крикнул всем остальным бежать», — рассказал один из сотрудников завода.

По информации издания, кабан проник в столовую через черный ход. Позже он выбежал из помещения и наткнулся на группу фермеров. Один из них попытался остановить зверя при помощи мотыги, в результате чего животное его покусало.

В конечном счете фермеры, защищаясь от кабана, умертвили его.

23 мая появилось видео, на котором баран, сбежавший с британской фермы, напал на полицейского. Животное бродило по городу Ланкастеру в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Местный правоохранитель попытался его поймать, однако в какой-то момент животное боднуло сотрудника правопорядка в бедро.