Прямой эфир

Устроивший погром в китайской столовой кабан попал на видео

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дикий кабан вбежал в столовую в Китае и устроил там большой погром, сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел на заводе в городе Нинбо в восточной провинции Чжэцзян. На кадрах, которые были сняты камерами видеонаблюдения, видно, как сотрудники предприятия мирно обедают в столовой. В какой-то момент в помещение забегает кабан.

Испуганные работники начинают покидать комнату, некоторые залезают на столы. После этого животное принимается есть еду, раскиданную по полу.

«Я услышал крики людей и решил, что кто-то спорит. Я пошел взглянуть и увидел дикого кабана. Я побежал и крикнул всем остальным бежать», — рассказал один из сотрудников завода.

По информации издания, кабан проник в столовую через черный ход. Позже он выбежал из помещения и наткнулся на группу фермеров. Один из них попытался остановить зверя при помощи мотыги, в результате чего животное его покусало.

В конечном счете фермеры, защищаясь от кабана, умертвили его.

23 мая появилось видео, на котором баран, сбежавший с британской фермы, напал на полицейского. Животное бродило по городу Ланкастеру в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Местный правоохранитель попытался его поймать, однако в какой-то момент животное боднуло сотрудника правопорядка в бедро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нападение ворон на прохожих в Петербурге попало на видео
Защитивший хозяйский дом от койота кот попал на видео

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017