Джеймс Макэвой заявил о прекращении съемок во франшизе «Люди Икс»

Шотландский актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах «Люди Икс», заявил, что больше не будет сниматься во франшизе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, история профессора Ксавьера для него закончена. Кроме того, ему ничего неизвестно о будущих картинах франшизы, а компании Disney и Marvel решили сделать паузу в продолжении.

Российская премьера фильма «Люди Икс: Темный Феникс» намечена на 5 июня 2019 года. Роли в фильме сыграли Софи Тернер, Майкл Фассбендер, Джеймс Макэвой, Эван Питерс, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн и Николас Холт.

Вместе с коллегой Джессикой Честейн актер приезжал в Москву на минувшей неделе, погулял по Красной площади, а также посетил шоу «Вечерний Ургант».

28 февраля сообщалось, что американский актер Уилл Смит больше не будет сниматься в «Отряде самоубийц».