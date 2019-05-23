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Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

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Фото: ТАSS/Zuma/Nancy Kaszerman
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Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили поддерживать дружеские отношения после развода ради воспитания шестерых детей.

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Как сообщил журнал Entertainment Tonight, «пара поняла, что им надо двигаться вперед». Отмечается, что напряжение ослабил назначенный судом график посещений. Теперь дети проводят время с обоими родителями, передает «Газета.ру».

Джоли и Питт официально развелись в апреле. Бракоразводный процесс длился с 2016 года. Летом 2018 года актриса обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и намеревалась оформить единоличную опеку над детьми.

В декабре бывшие супруги смогли урегулировать вопрос опеки. Также сообщалось, что 43-летняя актриса решила составить завещание в пользу старшего 17-летнего сына Мэддокса, который принял сторону матери.

По данным СМИ, после развода у Джоли, которая стала плохо выглядеть и похудела до 42 кг, обнаружили паралич Белла, влияющий на мышцы лица, и анорексию.

Отношения Джоли и Питта начались в 2005 году еще до его развода с актрисой Дженнифер Энистон. В 2014-м они поженились. За это время у пары появились трое биологических детей и трое приемных.

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