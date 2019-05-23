Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили поддерживать дружеские отношения после развода ради воспитания шестерых детей.

Как сообщил журнал Entertainment Tonight, «пара поняла, что им надо двигаться вперед». Отмечается, что напряжение ослабил назначенный судом график посещений. Теперь дети проводят время с обоими родителями, передает «Газета.ру».

Джоли и Питт официально развелись в апреле. Бракоразводный процесс длился с 2016 года. Летом 2018 года актриса обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и намеревалась оформить единоличную опеку над детьми.

В декабре бывшие супруги смогли урегулировать вопрос опеки. Также сообщалось, что 43-летняя актриса решила составить завещание в пользу старшего 17-летнего сына Мэддокса, который принял сторону матери.

По данным СМИ, после развода у Джоли, которая стала плохо выглядеть и похудела до 42 кг, обнаружили паралич Белла, влияющий на мышцы лица, и анорексию.

Отношения Джоли и Питта начались в 2005 году еще до его развода с актрисой Дженнифер Энистон. В 2014-м они поженились. За это время у пары появились трое биологических детей и трое приемных.