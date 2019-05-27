Экс-глава Каталонии Пучдемон прошел в Европарламент

Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывается от испанских властей в Бельгии, а также его бывший заместитель Ориол Жункерас, который находится в предварительном заключении в испанской тюрьме, проходят в Европейский парламент (ЕП) по итогам обработки 96% бюллетеней.

Каталонская коалиция «Свободные для Европы», согласно предварительным результатам голосования, получает два из 54 мест, которые Испания имеет в Европарламенте. Как отмечает «РИА Новости», Пучдемон стоит под номером один в списке этой коалиции.

Кроме того, в ЕП проходит Ориол Жункерас, возглавляющий список коалиции «Сейчас Республики», получившей три места в европейском законодательном органе.

В целом в Испании первое место, по предварительным итогам голосования, получает Испанская социалистическая рабочая партия (20 мест). За ней следует Народная партия (12). Впервые в ЕП проходит ультраправая Vox (3).

18 февраля Карлес Пучдемон заявил в Брюсселе, что статус Каталонии должен определить законный, международно признанный и юридически обязывающий референдум.

1 октября 2017 года состоялось всеобщее голосование о независимости региона. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых поддержали отделение от Испании.

27 октября 2017 года парламент Каталонии официально одобрил законопроект о независимости, но испанское правительство применило ст. 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида.

В конце октября 2017 года Пучдемон уехал в Бельгию, которая предоставила ему политическое убежище, чтобы он избежал обвинений в мятеже, перевороте и растратах. Часть его сторонников была арестована.

В Верховном суде Испании 12 февраля начался процесс над 12 лидерами движения за независимость Каталонии.

26 мая были оглашены предварительные результаты выборов в Европарламент. На первое место выходит крупнейшая в ЕС правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). Она может получить 173 места (23%), за ней следует «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» — 147 мандатов (19,6%). Таким образом, этим политическим силам пока не удается сформировать большинство в ЕП, им понадобится коалиция с другими фракциями.