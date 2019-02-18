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Пучдемон призвал Испанию провести юридически обязывающий референдум в Каталонии

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Статус Каталонии должен определить законный, международно признанный и юридически обязывающий референдум. Об этом заявил в понедельник, 18 февраля, экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, выступая 18 февраля на пресс-конференции в Брюсселе.

«Наше предложение очень простое — проведение референдума по самоопределению на законных основаниях, в условиях международного признания и с юридически обязывающими результатами», — заявил Пучдемон.

Он добавил, что 80% жителей Каталонии выступают за это решение.

К качестве примеров проведения народного волеизъявления он назвал референдумы в Квебеке (Канада, 1995 год) и Шотландии (Великобритания, 2014 год), на которых, впрочем, победили противники независимости.

Выступивший на той же пресс-конференции нынешний глава Каталонии Ким Торра призвал международные организации и институты выступить посредниками в диалоге между Мадридом и Барселоной, который за два года не сдвинулся с места.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости региона. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых поддержали отделение от Испании.

27 октября 2017 года парламент Каталонии официально одобрил законопроект о независимости, но испанское правительство применило ст. 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида.

В конце октября 2017 года Пучдемон уехал в Бельгию, которая предоставила ему политическое убежище, чтобы он избежал обвинений в мятеже, перевороте и растратах. Часть его сторонников была арестована.

В Верховном суде Испании 12 февраля начался процесс над 12 лидерами движения за независимость Каталонии.

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