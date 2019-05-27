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Маршалы едва не попали под колеса болида «Формулы-1» во время Гран-при

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Два человека решили перебежать трассу прямо во время гонки «Формулы-1» и едва не оказались под колесами. Видео инцидента публикует РЕН ТВ в понедельник, 26 мая.

За рулем болида находился пилот команды Racing Point Серхио Перес. На кадрах видно, как он с высокой скоростью двигается по трассе, когда на нее выбегают двое маршалов (сотрудников трассы).

Один из них успевает проскочить, второй решает остановиться по середине дороги. К счастью, никто не пострадал. Перес проехать прямо между ними.

По итогам Гран-При Монако гонщик Racing Point занял 13-е место. Победителем стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас.

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