Первый российский гонщик «Формулы‐1» Петров прокомментировал смерть Лауды

Первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал смерть одного из легендарных пилотов автогонок — Ники Лауды, который скончался на 71-м году жизни. Заявление предоставила пресс-служба спортсмена.

По словам Петрова, Ники был великим человеком, настоящим чемпионом, который правильно построил свою спортивную карьеру и жизнь. Он выразил сожаление, что мало общался с ним и не успел узнать больше о его жизненном пути.

«Четко, рассудительно шел к своим целям и достигал их, просчитывал все до мелочей! Умел правильно оценить свои возможности, никогда не сдавался! Ники много лет являлся послом F1 команды «Мерседес» и успел очень многое сделать для чемпионата», — цитирует автогонщика телеканал «360». Он отметил, что к Лауде прислушивались руководители команд и пилоты. «Покойся с миром», — заключил Петров.

Австрийский гонщик Ники Лауда принял участие в 13 сезонах «Формулы-1». Он дебютировал в 1971 году. В разные годы он представлял такие команды, как Ferrari и McLaren. В 1975-м Лауда впервые выиграл «Формулу-1». Это достижение он повторил в 1977 и 1984 годах. Всего Лауда выиграл 25 заездов.

Лауда умер в результате серьезных проблем со здоровьем. В июле прошлого года года его госпитализировали в венскую клинику с подозрением на грипп, в результате чего он пропустил этапы Гран-при «Формулы-2» в Венгрии и Германии. Заболевание переросло в тяжелую пневмонию, ему понадобилась трансплантация легких. В последнее время легендарному гонщику проводили диализ почек в Швейцарии.