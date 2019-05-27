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Президентом Литвы стал экономист Гитанас Науседа

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы.

По итогам подсчета большинства бюллетеней 54-летнего Науседу поддержал 71% избирателей. За его оппонента, экс-министра финансов Ингриду Шимоните, проголосовали 29,49%.

Бывший главный экономист литовского подразделения банка SEB Гитанас Науседа не связан ни с одной из крупных политических партий. Именно с этим эксперты связывают его победу, отмечает РБК.

Президент в Литве избирается прямым голосованием на пять лет. Действующий глава государства Даля Грибаускайте руководит страной второй срок. На третий она претендовать не может.

Несмотря на то, что Литва является парламентской республикой, президент оказывает влияние на внешнюю политику. Кроме того, он утверждает состав кабинета министров.

13 мая стало известно, что в Литве состоится второй тур президентских выборов, потому что по итогам голосования, завершившегося 12 мая, ни один из кандидатов не набрал 51% голосов.

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