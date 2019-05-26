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Стала известна предварительная явка на праймериз «Единой России»

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Фото: er.ru
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По состоянию на 20:00 мск средняя явка на праймериз политической партии «Единая Россия» составляет 9,35%, это 1,5 млн голосов избирателей, заявил в воскресенье, 26 мая, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что подобная явка «демонстрирует высокий интерес людей к процедуре», а также их стремление выбрать лучших кандидатов, которые будут баллотироваться от партии в единый день голосования 8 сентября.

По его словам, наиболее высокие показатели явки продемонстрировали Тува (19,57%), Карачаево-Черкесия (18,22%), Северная Осетия (14,29%), Республика Алтай (13,9%) и др.

Уточняется, что во время предварительного голосования было зафиксировано около 40 сообщений о нарушениях.

«Но можно сказать, что нарушения несущественны и не могут повлиять на итоги голосования», — подчеркнул Турчак, цитирует ТАСС.

Итоги праймериз будут подведены 30 мая на заседании президиума генерального совета «Единой России».

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