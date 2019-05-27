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Редчайшая панда-альбинос впервые попала на камеру в Китае

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Фото: chindia-alert.org
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Уникальную для дикой природы большую панду-альбиноса удалось сфотографировать на территории заповедника в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщил портал Chindia Alert.

Фотография была сделана автоматической камерой в заповеднике Вэньчуань-Улун. Зоологи из Пекинского университета пришли к выводу, что возраст животного — от одного до двух лет. Панда имеет полностью белую окраску и глаза розового цвета.

Также эксперт отметил, что панда выглядела сильной, ее шаги были устойчивы. Это позволяет думать, что генетическая мутация не помешала ее жизни. Животное стало доказательством наличия гена альбинизма у больших панд.

18 мая стало известно, что китайский Центр по сохранению и изучению гигантских панд создал приложение по распознаванию морд животных, чтобы отличать одну панду от другой.

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