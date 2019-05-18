В Китае создано приложение для распознавания морд панд

Китайский Центр по сохранению и изучению гигантских панд создал приложение по распознаванию морд животных, чтобы отличать одну панду от другой.

Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Xinhua.

По мнению ученых, это позволит получать более точную информацию о популяции, возрасте, поле, а также о рождаемости и смертности панд, в первую очередь диких.

Отмечается, что специалисты загрузили в базу данных 120 тыс. фото гигантских панд и 10 тыс. видео с животными.