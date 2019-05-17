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Полиция Нью-Йорка поймала вора с помощью фотографии актера

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Полиция Нью-Йорка использовала для поимки мужчины, укравшего в магазине пиво, фотографию актера Вуди Харрельсона. Об этом в четверг, 16 мая, сообщило агентство Associated Press.

Полицейские не смогли предоставить системе распознавания лиц четкое фото злоумышленника и воспользовались фотографией голливудской звезды. Актер, по их мнению, имел сходство с подозреваемым.

В результате система выдала из базы данных несколько человек, один из которых и был злоумышленником.

Полиция напомнила, что она не производит арестов только на основании внешнего сходства, а проводит тщательное расследование в каждом случае.

15 мая стало известно, что в Сан-Франциско запретили полиции и другим городским ведомствам использовать программы распознавания лиц, поскольку некоторые общественные организации считают, что силовики могут использовать их для слежки за гражданами.

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