Полиция Нью-Йорка поймала вора с помощью фотографии актера

Полиция Нью-Йорка использовала для поимки мужчины, укравшего в магазине пиво, фотографию актера Вуди Харрельсона. Об этом в четверг, 16 мая, сообщило агентство Associated Press.

Полицейские не смогли предоставить системе распознавания лиц четкое фото злоумышленника и воспользовались фотографией голливудской звезды. Актер, по их мнению, имел сходство с подозреваемым.

В результате система выдала из базы данных несколько человек, один из которых и был злоумышленником.

Полиция напомнила, что она не производит арестов только на основании внешнего сходства, а проводит тщательное расследование в каждом случае.

15 мая стало известно, что в Сан-Франциско запретили полиции и другим городским ведомствам использовать программы распознавания лиц, поскольку некоторые общественные организации считают, что силовики могут использовать их для слежки за гражданами.